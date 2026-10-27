Terremoto nel Pd siciliano, Anthony Barbagallo si dimette: “Non siamo riusciti a ritrovare l’unità”

Scossone politico nel Partito Democratico siciliano. Anthony Barbagallo si dimette da segretario regionale del Pd, dopo sette anni alla guida del partito nell’Isola. Una decisione che arriva al termine di mesi di tentativi di ricomporre le divisioni interne e che apre una nuova fase politica in vista delle elezioni regionali del 2027. L’annuncio arriva attraverso una nota nella quale Barbagallo riconosce che il percorso di ricomposizione delle diverse anime del partito non ha prodotto i risultati sperati.
«Nei mesi scorsi ho lavorato per ricomporre le diverse sensibilità del Pd, nella convinzione che nessuna divisione interna possa valere più della necessità di costruire un’alternativa credibile. La ricomposizione ancora non arriva», scrive il segretario dimissionario.
Le divisioni nel partito e la scelta di lasciare
Barbagallo parla della necessità di cambiare marcia, mentre si avvicinano scadenze politiche decisive. Secondo l’esponente democratico, per affrontare la prossima sfida elettorale serve un nuovo assetto organizzativo, capace di restituire fiducia alle diverse componenti del partito. Da qui la scelta di rimettere il mandato nelle mani della segreteria nazionale, alla quale affida il compito di individuare una soluzione autorevole e condivisa per la guida del Pd siciliano. «L’unità non può essere soltanto una parola: deve tradursi nella capacità di compiere scelte, anche difficili, nell’interesse di una comunità più grande di ciascuno di noi», sottolinea Barbagallo, spiegando di voler fare un passo di lato per favorire una ripartenza.
Sette anni alla guida del Pd siciliano
Nella lunga lettera di commiato, Barbagallo ripercorre il proprio impegno politico, ringraziando militanti, dirigenti, iscritti e giovani democratici. Rivendica il rapporto costruito con i circoli territoriali e con quella comunità di donne e uomini che, lontano dai riflettori, continua a garantire la presenza del partito nei comuni siciliani. Ricorda anche il suo ultimo atto da segretario regionale: la presentazione a Montecitorio di un volume dedicato a Pio La Torre, figura che considera un riferimento fondamentale per la storia e i valori del Pd.
Adesso la partita passa a Roma
Le dimissioni consegnano alla segreteria nazionale una questione politica delicata: individuare una nuova guida e ricostruire l’unità del partito in Sicilia in vista del 2027. Barbagallo conclude rivolgendosi ai 15 mila iscritti siciliani, ai quali riserva un ringraziamento e un abbraccio, senza rinunciare a un messaggio di mobilitazione: «Adesso mettiamocela tutta e andiamo a vincere». Per il Pd siciliano si apre adesso una fase di riorganizzazione, con il nodo delle divisioni interne ancora tutto da sciogliere.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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