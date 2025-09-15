Un’operazione complessa e ad alto rischio ha permesso di salvare la vita a un bambino di 9 anni colpito da una gravissima lesione della trachea. L’intervento, considerato eccezionale, è stato eseguito al Policlinico di Catania con il determinante supporto del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM) di Taormina. Il piccolo paziente presentava una situazione critica […]
Terremoto magnitudo 5.0 nel Mar della Libia, scossa avvertita anche nel Ragusano
15 Set 2025 13:40
Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, alle ore 11:55, nel Mar della Libia, con epicentro al largo delle coste nordafricane. La magnitudo rilevata dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stata di 5.0 gradi della scala Richter.
Avvertita in provincia di Ragusa
Il sisma è stato sentito distintamente in provincia di Ragusa, creando momenti di apprensione tra la popolazione. Numerose segnalazioni hanno confermato che la scossa è stata percepita in diverse città della provincia, soprattutto nei piani alti degli edifici. Segnalazioni sono arrivate anche da Siracusa.
Al momento non si registrano danni a persone o cose nel territorio ragusano.
