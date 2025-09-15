Terremoto magnitudo 5.0 nel Mar della Libia, scossa avvertita anche nel Ragusano

Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, alle ore 11:55, nel Mar della Libia, con epicentro al largo delle coste nordafricane. La magnitudo rilevata dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stata di 5.0 gradi della scala Richter.

Avvertita in provincia di Ragusa

Il sisma è stato sentito distintamente in provincia di Ragusa, creando momenti di apprensione tra la popolazione. Numerose segnalazioni hanno confermato che la scossa è stata percepita in diverse città della provincia, soprattutto nei piani alti degli edifici. Segnalazioni sono arrivate anche da Siracusa.

Al momento non si registrano danni a persone o cose nel territorio ragusano.

