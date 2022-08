Tentato stupro a Scoglitti. La vittima una tredicenne

“Una ragazzina di 13 anni, a Scoglitti, ha subito la notte scorsa un tentativo di violenza sessuale, per fortuna non consumato.

È avvenuto in pieno centro, in via Messina. La vittima è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari, che hanno riscontrato “graffi” ed “ecchimosi” e che le Forze dell’Ordine sono sulle tracce del criminale che ha tentato di stuprarla.

L’aggressore avrebbe cercato di allontanare la ragazzina dai suoi amici ma senza riuscirci e sarebbe stato messo in fuga. La tredicenne è stata portata all’ospedale Guzzardi di Vittoria. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’episodio e di individuare il presunto aggressore.