Ancora un grave episodio che mina l’ordine pubblico a Vittoria. Si è verificato nel tardo pomeriggio un tentato omicidio. Un uomo, V.S. queste le sue iniziali, di 59 anni, è stato ferito all’addome con una profonda coltellata. L’uomo, che è un pluripregiudicato, è stato colpito in strada, nei pressi di via Verga, nel quartiere Forcone, e poco dopo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale.

Si trova ricoverato in prognosi riservata. Sarebbero serie le sue condizioni di salute. Non si conosce ancora la dinamica ma sembra che si possa essere trattato di un regolamento di conti. Sono intanto già scattate le prime indagini da parte delle forze dell’ordine. Proprio di recente il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, riferendosi alla situazione dell’ordine pubblico in città, aveva richiesto maggiore presa di coscienza del problema e invocato un’ulteriore presenza di controlli e operatori della sicurezza pubblica. Ricerca fotografica Franco Assenza.