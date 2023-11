Tentato furto in un chiosco di Ibla: danni per 5 mila euro. Arrestato ragusano

Tenta di rubare all’interno di un chiosco di Ibla in piazza della Repubblica ma è stato beccato in flagranza di reato dai carabinieri. Un 35enne ragusano ha tentato di forzare la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, poi ha sfondato una finestra e, una volta entrato, ha danneggiato una macchina per il caffè e il registratore di cassa, rubando 100 euro e diverse bottiglie di superalcolici.

IL TENTATIVO DI FURTO



Durante il loro normale servizio di prevenzione dei reati, i Carabinieri sono stati attirati dalle luci e dal trambusto provenienti dal chiosco. Decidendo di effettuare un controllo, hanno sorpreso il trentacinquenne mentre tentava di fuggire dalla finestra. È stato bloccato immediatamente e sottoposto a un controllo. All’interno dello zaino nero che l’uomo aveva con sé, i militari hanno trovato tutto il bottino. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

Il valore complessivo dei danni causati dal tentato furto è stato stimato intorno ai 5000. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.