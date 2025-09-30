Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto […]
Tentata rapina in centro scommesse a Vittoria: arrestato pregiudicato quarantenne
30 Set 2025 15:23
E’ stato arrestato un pregiudicato quarantenne, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, per tentata rapina in un centro scommesse.
L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale cercando di impossessarsi del denaro custodito nella cassa. Durante l’azione ha usato violenza nei confronti di un dipendente, che con prontezza ha immediatamente allertato il 112.
Sul posto è intervenuta in pochi minuti una volante della Polizia che ha bloccato l’aggressore e lo ha condotto in commissariato. Dopo gli accertamenti di rito, il quarantenne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale locale, a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.
