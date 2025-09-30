Tentata rapina in centro scommesse a Vittoria: arrestato pregiudicato quarantenne

E’ stato arrestato un pregiudicato quarantenne, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, per tentata rapina in un centro scommesse.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale cercando di impossessarsi del denaro custodito nella cassa. Durante l’azione ha usato violenza nei confronti di un dipendente, che con prontezza ha immediatamente allertato il 112.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti una volante della Polizia che ha bloccato l’aggressore e lo ha condotto in commissariato. Dopo gli accertamenti di rito, il quarantenne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale locale, a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.

