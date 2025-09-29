I dipendenti bloccano il rapinatore. Fallito il colpo ad un centro scommesse di Vittoria

Rapinatore in azione nel pomeriggio di ieri nella zona di via Diaz, l’arteria di Vittoria che conduce in direzione di Acate.

Il rapinatore avrebbe preso di mira un centro scommesse, non distante dalla stazione ferroviaria, ma sarebbe stato bloccato dagli stessi dipendenti. Sul posto è intervenuta la volante della Polizia e l’uomo sarebbe stato condotto in commissariato. Si tratterebbe di una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. La rapina quindi non è andata a buon fine. foto di repertorio

