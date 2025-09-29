Ragusa si conferma il territorio siciliano con il tasso di incidenza più elevato per i tumori della mammella femminile. Secondo la quarta edizione (2025) dell’Atlante oncologico della Sicilia, curato dall’Assessorato regionale alla Salute – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe), il distretto ibleo registra 154 casi ogni 100.000 donne l’anno, un dato […]
I dipendenti bloccano il rapinatore. Fallito il colpo ad un centro scommesse di Vittoria
29 Set 2025 14:44
Rapinatore in azione nel pomeriggio di ieri nella zona di via Diaz, l’arteria di Vittoria che conduce in direzione di Acate.
Il rapinatore avrebbe preso di mira un centro scommesse, non distante dalla stazione ferroviaria, ma sarebbe stato bloccato dagli stessi dipendenti. Sul posto è intervenuta la volante della Polizia e l’uomo sarebbe stato condotto in commissariato. Si tratterebbe di una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. La rapina quindi non è andata a buon fine. foto di repertorio
