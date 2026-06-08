Tentano il furto di grondaie e tubi in rame a Vittoria: due giovani arrestati

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Notte movimentata a Vittoria, dove due giovani del posto sono stati arrestati dai Carabinieri mentre cercavano di portare via grondaie e tubazioni in rame e ghisa da un’abitazione privata. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio intensificato nell’ambito delle attività di prevenzione contro i reati predatori disposte dal Comando provinciale.

Erano circa l’una di notte quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha notato movimenti sospetti nel centro abitato. Due persone stavano accatastando a terra una lunga grondaia, tentando di agire rapidamente e senza attirare l’attenzione. L’orario insolito e il tentativo di allontanamento alla vista dei militari hanno immediatamente insospettito i Carabinieri, che sono intervenuti per un controllo.

La scoperta del furto e l’intervento immediato

Nel corso delle verifiche, i militari hanno identificato i due giovani in C.C., 19 anni, e F.M., 18 anni, entrambi residenti a Vittoria e già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Un sopralluogo rapido nelle vicinanze ha permesso di ricostruire la dinamica del tentato furto: da una casa poco distante erano stati appena staccati diversi spezzoni di tubi in rame e un tubo in ghisa, già pronti per essere portati via.

Il proprietario dell’abitazione, ignaro di quanto stesse accadendo, è stato svegliato nel cuore della notte e ha successivamente raggiunto la caserma per formalizzare la denuncia e quantificare il danno subito.

I due giovani sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato e condotti in carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

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