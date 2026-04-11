Tensione per il match Ragusa–Nuova Igea Virtus: sequestrate mazze e bastoni ai tifosi

Clima ad alta tensione a Ragusa in occasione dell’incontro di calcio tra Ragusa e Nuova Igea Virtus, dove i servizi di ordine pubblico predisposti dalla Questura di Ragusa hanno portato al rinvenimento di numerosi oggetti atti ad offendere.

L’attenzione delle forze dell’ordine era già alta per via della storica rivalità tra le due tifoserie, un elemento che ha reso necessario un rafforzamento dei controlli nelle aree di accesso allo stadio. Durante le operazioni di filtraggio, gli agenti hanno scoperto a bordo di alcuni mezzi utilizzati dai tifosi ospiti un vero e proprio arsenale improvvisato: 16 tra mazze e bastoni realizzati in legno, metallo e PVC.

Il materiale è stato immediatamente sequestrato, evitando così potenziali situazioni di pericolo durante la partita. L’intervento tempestivo ha consentito di mantenere la sicurezza all’interno e all’esterno dell’impianto sportivo, prevenendo possibili scontri.

Sulla vicenda è ora al lavoro la D.I.G.O.S., che ha avviato un’attività investigativa mirata a identificare i tifosi che avevano la disponibilità degli oggetti rinvenuti. Le indagini si concentrano sull’individuazione delle responsabilità e sull’eventuale adozione di provvedimenti nei confronti dei soggetti coinvolti.

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