Tensione in mare: la Russia sfida le sanzioni nel cuore del Mediterraneo

Una nave cargo russa, la Baltic Leader, nota per il suo presunto coinvolgimento in operazioni logistiche militari e inserita nella lista delle sanzioni statunitensi, è stata avvistata e monitorata nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale, in rotta verso Bengasi, in Libia.

Il cargo, un Ro-Ro battente bandiera russa, è stato sottoposto a sorveglianza da parte di un velivolo ATR P-72A dell’Aeronautica Militare Italiana, decollato dalla base siciliana di Sigonella. L’ATR P-72A è una piattaforma ISR (intelligence, sorveglianza e ricognizione), utilizzata per il monitoraggio di attività marittime sospette.

