Tenere lontani i piccioni da balconi, terrazze e cortili. Con il “rosso” si può

Studi scientifici danno per certo che l’utilizzo del colore rosso sia un deterrente per fermare l’azione invasiva di piccioni su balconi, terrazze e cortili. Infatti i volatili, nei luoghi in cui c’è la presenza di questo colore, tendono a volare ed a posarsi di meno, parecchio di meno. Accertata questa resistenza al colore rosso riconducibile al fatto che questo colore gli disturberebbe la vista, l’uomo può intervenire aiutandosi con l’utilizzo di arredi di colore rosso per i luoghi aperti di abitazioni e ville, sià in città che in campagna ed al mare. Se il rosso per l’umano è un colore che riscalda ed accoglie per i piccioni, invece, rappresenta un vero pericolo come se fossero accecati dal cocktail rosso fuoco che si può creare combinando complementi di arredo. Certamente non è necessario colorare di rosso o pavimentare di rosso gli esterni ma qualche pezzo di questo colore è possibile inserirlo nell’arredamento.

