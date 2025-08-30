Temporali intensi ma temperature da piena stagione. Sarà un settembre caldo al Sud

Chi vive nelle regioni settentrionali ha la sensazione che l’estate stia ormai volgendo al termine: i temporali si susseguono, il cielo si fa cupo e l’atmosfera ricorda i giorni di fine stagione. Eppure, le temperature, quando il sole riesce a farsi spazio tra le nubi, toccano ancora valori vicini ai 30 gradi, pienamente in linea con le medie climatiche degli ultimi trent’anni.

Temporali intensi, ma niente “freddo”

La vera differenza rispetto agli anni scorsi non è il calo termico, bensì la pioggia, tornata protagonista proprio nel periodo in cui dovrebbe esserci. I fenomeni, però, assumono caratteristiche sempre più estreme: in Romagna, giovedì scorso, sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia in un’ora, un evento di portata eccezionale. Non mancano anche episodi di trombe d’aria generate da cumulonembi sviluppatisi in sequenza nel giro di poche ore.

L’arrivo di aria fresca dalla Francia

Nelle prossime ore, nuove infiltrazioni fresche da Ovest aumenteranno l’instabilità, con temporali diffusi al Nord e un sabato 30 agosto segnato dal maltempo su gran parte d’Italia. Nonostante ciò, i valori termici resteranno ben lontani dai “freschi” agosti degli anni ’90, quando le massime potevano fermarsi anche a 15-18°C in pieno giorno dopo un fronte perturbato.

Le tendenze per settembre

Le previsioni dei principali modelli matematici e dell’Aeronautica Militare offrono scenari diversi per le varie aree del Paese:

Nord Italia → dal 1° al 7 settembre: temperature sotto media e piogge abbondanti, seguite da una fase più stabile e valori in risalita. Le proiezioni del Centro Meteo Europeo e Americano segnalano, però, un settembre più caldo della norma, simile a un giugno degli anni ’60-’90.

Centro Italia → mese in linea con le medie stagionali, ma con un rialzo termico verso la fine e condizioni ancora estive nella seconda e terza decade.

Sud Italia, Sicilia e Sardegna → confermato da tutti i modelli un settembre caldo, con ondate di aria africana e un clima tipicamente estivo.

Dove conviene andare in vacanza a settembre

Chi sceglierà settembre per le ferie troverà condizioni favorevoli soprattutto al Centro-Sud, ma anche sulla Riviera Ligure e sulla Riviera Romagnola, dove dopo i temporali dei prossimi giorni il sole tornerà a dominare, regalando giornate da piena estate.

