Meteo: dalla prossima settimana torna il caldo africano

Nel fine settimana, l’alta pressione subtropicale si indebolirà parzialmente al Nord Italia, portando con sé qualche rovescio o temporale. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, sabato vedrà temporali soprattutto su Alpi e alto Piemonte, mentre domenica i forti temporali potranno interessare anche la Pianura Padana, in particolare Lombardia e Piemonte. Ci saranno possibilità di locali nubifragi, grandinate e improvvisi colpi di vento. Il resto del Nord sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare, con possibilità di qualche goccia di pioggia, specialmente su Liguria e Triveneto nella giornata di domenica.

Bel tempo al sud

Al Centrosud, il tempo sarà stabile, ma domenica potranno arrivare nuvole stratiformi accompagnate da pulviscolo sahariano, offuscando il cielo e portando qualche isolata effimera precipitazione. Le temperature rimarranno calde, con punte di oltre 32-33°C nelle zone interne lontane dal mare al Centrosud. Al Nord, si sentirà maggiormente l’afa, nonostante le temperature siano leggermente inferiori.

Nella prossima settimana, l’anticiclone africano tornerà a intensificarsi sulla penisola, specialmente al Centrosud. Da mercoledì 10 luglio in poi, si potranno registrare picchi di 36-38°C nell’entroterra del Centro e fino a 38-40°C nel Sud, oltre che in Sicilia e Sardegna. Le coste vedranno qualche grado in meno grazie alle brezze marine, ma con un’afa accentuata. Anche al Nord, ci sarà un po’ meno caldo, con occasionali rovesci o temporali forti, soprattutto sulle Alpi. L’afa si farà sentire soprattutto su Pianura Padana e Liguria.

Le lunghe giornate estive e l’accumulo di calore determineranno un rialzo anche delle temperature notturne, mantenendo il clima caldo durante la prima serata. I valori minimi notturni potrebbero non scendere sotto i 23-24°C, specialmente nelle aree urbane e sui settori costieri, dando luogo alle cosiddette “notti simil-tropicali”.

