Telemarketing selvaggio, quelle fastidiose chiamate a tutte le ore del giorno: Il Codacons Sicilia dichiara guerra

Telemarketing selvaggio: quante volte è capitato di ricevere in continuazione telefonate da numeri anonimi o non registrati in rubrica? Quante volte è capitato di ricevere proposte di vendita anche da centralini informatizzati? Una piaga che colpisce tutti gli italiani e spesso a qualunque ora del giorno. Il Codacons Sicilia scende in campo contro il fenomeno del telemarketing selvaggio, una pratica aggressiva e indiscriminata che tormenta quotidianamente i cittadini con chiamate promozionali non autorizzate.

Una battaglia per la privacy dei consumatori

Molte di queste chiamate, spesso automatizzate e provenienti da numeri anonimi o non identificabili, rappresentano una violazione della privacy e, in alcuni casi, veri e propri illeciti ai sensi del GDPR e del Codice del Consumo. “È evidente che il Registro Pubblico delle Opposizioni non ha risolto questo fastidioso fenomeno”, dichiara Bruno Messina, Vicepresidente Codacons Sicilia. “Per questo motivo annunciamo azioni giudiziarie per contrastare questa pratica invasiva e lesiva dei nostri diritti”.

Numerosi consumatori segnalano di ricevere quotidianamente chiamate indesiderate, spesso in orari inopportuni e da call center anonimi. Per questo motivo, il Codacons invita tutti a segnalare i numeri dai quali ricevono chiamate non richieste, al fine di agire legalmente e ottenere anche eventuali risarcimenti.

Denunce alle autorità competenti

L’Associazione è pronta a depositare un esposto presso il garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) e la Polizia Postale. L’obiettivo è quello di avviare indagini approfondite per accertare eventuali responsabilità civili e penali delle aziende coinvolte.

Come segnalare le chiamate indesiderate

Il Codacons Sicilia mette a disposizione un servizio di raccolta segnalazioni: Email: sportellocodacons@gmail.com. WhatsApp: 3715201706. I cittadini possono indicare il numero chiamante, la data e l’orario della chiamata per contribuire alla battaglia contro il telemarketing invasivo.

