Taormina FilmFest: Emmanuelle Seigner, attrice e moglie di Polanski, presidente di giuria - Ragusa Oggi

Taormina FilmFest: Emmanuelle Seigner, attrice e moglie di Polanski, presidente di giuria

Quarta giornata domani – martedì 14 luglio – del 66° Taormina FilmFest, diretto da Leo Gullotta e Francesco Calogero, in sala e in streaming su MYmovies.it fino al 19 luglio, prodotto e organizzato da Videobank S.p.A. su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia, sotto il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Una variegata programmazione in Sala A del Palazzo dei Congressi di Taormina, ospita giornalmente – a ingresso libero e su prenotazione – la duplice proiezione alle ore 19:00 e alle 21:30 del Concorso internazionale di opere prime e seconde, mentre il palinsesto online offre una più ricca programmazione, disponibile per 24 ore, corredata da una striscia quotidiana di approfondimento, sulla pagina Facebook del Festival alle 20.45 con documenti video, immagini di archivio, suggestive riprese emozionali e interventi di ospiti, a narrazione di un festival solo in parte virtuale. I film saranno giudicati e premiati da tre giurie, così composte: GIURIA LUNGOMETRAGGI l’attrice Emmanuelle Seigner (anche Presidente di Giuria), il regista Mimmo Calopresti, la produttrice Ingrid Lill Hǿgtun, il produttore Antonio Pérez Pérez e l’attrice Joana Preiss. La GIURIA DOCUMENTARI è presieduta dal regista Goran Devic e composta anche dal regista Antonio Falduto e dal regista Christian Bisceglia. La GIURIA INDIEUROPEA è invece composta da studenti del Master di Traduzione, Adattamento e Sottotitolaggio dell’Università degli Studi Internazionali di Roma.

Domani, in Sala A del Palazzo dei Congressi, alle ore 19:15, in concorso, “THE LUNCHROOM” (Planta permanente) del regista argentino Ezequiel Radusky. La storia di Lila e Marcela, donne delle pulizie in un ufficio statale. Ne conoscono ogni singolo metro quadro e hanno un sogno: gestire una cucina clandestina in un angolo nascosto del palazzo.

Alle 21.30 sempre in concorso il film francese “LES PARFUMES” di Grégory Magne, con un ricco cast che comprende Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern e Sergi López. Anne Walberg è una celebrità nel mondo dei profumi. Ha uno straordinario talento nel creare nuove fragranze che vende a caro prezzo ad aziende di ogni genere. Ha un carattere forte, è egoista e vive come una diva. Guillaume è il suo nuovo autista ma, soprattutto, l’unico a non aver paura di tenerle testa. Questo incuriosisce Anne e le impedisce di licenziarlo.

La programmazione online su Mymovies.it ha inizio alle ore 14:00 con il documentario “MARTHA: A PICTURE STORY”, di Selina Miles. Martha Cooper è l’icona che non ti aspetti del movimento della street art. Una minuscola figura dai capelli grigi che puoi vedere sfrecciare accanto a gruppi di graffitari mascherati. Negli anni ’70, Martha lavorava come fotografa per il New York Post alla ricerca di immagini che restituissero quel tipo di creatività in cui altri vedevano crimine e povertà. Martha ha così catturato alcuni dei primissimi graffiti di New York, proprio nel momento in cui la città dichiarava guerra a questa nuova cultura. 20 anni dopo, Martha scopre di essere diventata una leggenda del mondo dei graffiti.

Alle 16.00 per la sezione Indieuropea, il francese “BURNING GHOST” (Vif – Argent) di Stéphane Batut, con Thimotée Robart, Judith Chemla e Saadia Bentaïeb. Per le strade di Parigi Juste raccoglie le ultime memorie della gente che incontra nell’attimo prima di assisterli nell’aldilà. Juste è un fantasma e quando incontra Agathe lei lo riconosce: si erano già conosciuti…

A seguire, alle 17.30 sempre nella sezione Indoeuropea, il lungometraggio turco “NOT KNOWING” della regista Leyla Yılmaz. Il film racconta di una coppia in crisi e del figlio, insoddisfatto studente liceale che gioca a pallanuoto. Quando un compagno mette in giro la voce che sia gay, il giovane rifiuta di commentare, ma quel persistente silenzio finisce con l’aggravare la situazione in casa finché un giorno, improvvisamente, il ragazzo scompare. Mentre cercano il figlio, i due genitori si accorgono di essersi persi. Devono venire a capo della loro vita, ma non sanno da dove iniziare…

Quindi, alle ore 19.15 , la replica, in streaming, del lungometraggio in concorso THE LUNCHROOM (Planta permanente) del regista argentino Ezequiel Radusky. In chiusura, alle 21:30, la replica, in streaming, del lungometraggio francese in concorso “LES PARFUMES” di Grégory Magne.

