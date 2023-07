Tamponamento sul ponte di Modica: traffico in tilt

Un tamponamento si è verificato stamani sul ponte Guerrieri di Modica. Per cause ancora in fase di accertamento, tre auto sono rimaste coinvolte. Il traffico in questo momento è in tilt, moltissime auto stanno tornando indietro in quanto impossibilitate a proseguire la marcia. Due i feriti non in modo grave.