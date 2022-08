Tamponamento a catena sulla strada per Marina di Ragusa e incidente anche nel capoluogo

Un tamponamento a catena si è verificato lungo la strada per Marina di Ragusa al km2. Impatto tra due automobili e poi, a seguire, l’arrivo di un furgone che non è riuscito ad evitare un ulteriore scontro. Qualche ora prima a Ragusa si era verificato invece un incidente autonomo in contrada Mugno, nei pressi della rotatoria, dove un’automobile è finita fuori strada. Per entrambi gli incidenti si stanno verificando le cause. Per fortuna per entrambi i casi non ci sono feriti gravi. foto di repertorio

