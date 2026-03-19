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Taglio delle accise, scendono i prezzi: ecco quanto si risparmia su un pieno
19 Mar 2026 09:18
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto carburanti varato dal Governo guidato da Giorgia Meloni, scatta ufficialmente il taglio delle accise su benzina e gasolio. Una misura attesa da settimane che porterà a una riduzione dei prezzi alla pompa fino a 24,4 centesimi al litro considerando anche l’Iva.
A fare il punto è l’Codacons, che ha analizzato nel dettaglio il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta.
Taglio delle accise: cosa cambia da oggi
Secondo quanto stabilito dal decreto, le aliquote delle accise su benzina e gasolio passano da 672,90 euro a 472,90 euro per 1.000 litri, con una riduzione effettiva di 20 centesimi al litro.
Considerando anche l’Iva che grava sulle accise, il taglio complessivo arriva a 24,4 centesimi al litro, con un risparmio stimato di circa 12,2 euro su un pieno medio da 50 litri.
Si tratta di una riduzione leggermente inferiore rispetto ai 25 centesimi annunciati inizialmente dal Governo, ma comunque significativa per automobilisti e imprese.
I nuovi prezzi alla pompa
Alla luce del taglio delle accise, i prezzi medi dei carburanti potrebbero registrare già da oggi una sensibile diminuzione.
Secondo le stime elaborate dal Codacons, il prezzo medio del gasolio dovrebbe scendere fino a 1,859 euro al litro, mentre la benzina si attesterebbe attorno a 1,623 euro al litro.
Sulla rete autostradale i prezzi restano leggermente più alti: il diesel potrebbe arrivare a 1,925 euro al litro, mentre la benzina si collocherebbe intorno a 1,706 euro al litro.
Il commento del Codacons
Per l’associazione dei consumatori si tratta di un primo risultato importante, dopo settimane di richieste rivolte al Governo per intervenire sul caro carburanti.
“Accogliamo positivamente questo intervento, che rappresenta un primo segnale concreto di attenzione verso cittadini e imprese”, ha dichiarato il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi.
Secondo Tanasi, il taglio delle accise consente un alleggerimento immediato dei costi per le famiglie e per chi utilizza l’auto per lavoro.
Dubbi sulla durata della misura
Restano però alcune perplessità sulla durata del provvedimento. La riduzione delle accise, infatti, potrebbe essere limitata nel tempo e non trasformarsi in una misura strutturale.
Secondo il Codacons, una riduzione valida solo per circa venti giorni rischia di avere effetti limitati, soprattutto considerando la cosiddetta “doppia velocità” dei prezzi dei carburanti: aumentano rapidamente quando sale il prezzo del petrolio ma scendono molto più lentamente quando le quotazioni diminuiscono.
Per questo motivo l’associazione ha annunciato un monitoraggio costante sui prezzi alla pompa, per verificare che il taglio delle accise venga effettivamente trasferito ai consumatori.
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