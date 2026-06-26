Chiude per controlli nelle gallerie l’autostrada Catania – Siracusa. I dettagli

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Nuove modifiche alla viabilità sull’autostrada Catania-Siracusa. Anas ha comunicato la chiusura notturna del tratto in direzione Catania per consentire lo svolgimento di attività di ispezione tecnica delle gallerie presenti lungo l’arteria.

Il provvedimento sarà in vigore da domenica 29 giugno a martedì 1 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino. Durante queste ore sarà chiusa l’intera carreggiata in direzione Catania.

Le verifiche saranno effettuate esclusivamente nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti e permettere ai tecnici di operare in condizioni di sicurezza.

Anas ha previsto una viabilità alternativa, indicata dalla segnaletica presente in prossimità del cantiere, attraverso la strada statale 114 “Orientale Sicula”, che consentirà di aggirare il tratto interessato dalla chiusura.

Gli automobilisti diretti verso Catania sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione nelle ore interessate dagli interventi.

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