A Scoglitti inaugurata la nuova piazza Cavour: “Un’opera che cambia il volto della frazione”

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Scoglitti ha inaugurato ieri sera la nuova piazza Cavour, uno degli interventi più attesi di riqualificazione urbana della frazione marinara di Vittoria. Con il tradizionale taglio del nastro è stato restituito alla comunità uno spazio completamente rinnovato, pensato per residenti, visitatori e attività commerciali, al termine di un progetto finanziato con 1.225.000 euro di fondi regionali.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, l’onorevole Nello Dipasquale, l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro, l’assessore con delega a Scoglitti Salvatore Avola, i componenti della giunta municipale e i tecnici che hanno seguito l’intervento.

La nuova piazza rappresenta un tassello importante nel percorso di valorizzazione di Scoglitti e punta a trasformare uno spazio storico della frazione in un luogo più moderno, accessibile e sostenibile. Il progetto è stato firmato dall’architetto Arcangelo Mazza e si caratterizza per soluzioni innovative legate alla rigenerazione dello spazio pubblico.

Tra gli elementi principali dell’intervento ci sono la nuova pavimentazione drenante realizzata con materiali coerenti con il contesto, l’inserimento di vegetazione autoctona, nuove aree verdi, spazi dedicati ai bambini, l’eliminazione delle barriere architettoniche e un sistema di illuminazione a led ad alta efficienza energetica.

La piazza è stata progettata come un luogo di incontro e socialità, capace di ospitare attività culturali, eventi e momenti di aggregazione durante la stagione estiva. Un nuovo punto di riferimento per la vita della borgata e per il turismo.

Il progetto di Piazza Cavour ha inoltre ottenuto un importante riconoscimento nel panorama dell’architettura del paesaggio: è stato infatti selezionato per l’Atlante City’Scape Award 2025, pubblicazione internazionale promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti in collaborazione con Paysage-Topscape, che raccoglierà i progetti più significativi nel campo della rigenerazione urbana e della qualità dello spazio pubblico.

Un risultato che valorizza anche la scelta progettuale dell’intervento, basata sul rapporto tra identità del luogo, sostenibilità ambientale e nuova fruibilità degli spazi.

Il finanziamento dell’opera è arrivato attraverso un contributo regionale destinato al primo stralcio funzionale dei lavori. Le risorse sono state intercettate anche grazie a un emendamento alla Finanziaria regionale presentato dal deputato dell’Ars Nello Dipasquale, che ha consentito di ottenere il finanziamento da 1,225 milioni di euro per la riqualificazione di Piazza Cavour.

“Questo risultato conferma la qualità del lavoro svolto sul piano tecnico e amministrativo. Piazza Cavour rappresenta un intervento strategico per la riqualificazione urbana di Scoglitti, realizzato con soluzioni innovative e sostenibili che migliorano concretamente la vivibilità degli spazi pubblici”, ha sottolineato l’assessore Giuseppe Nicastro.

Per il sindaco Francesco Aiello, la nuova piazza rappresenta un simbolo del cambiamento in corso: “La riqualificazione di Piazza Cavour a Scoglitti è un intervento che restituisce dignità e centralità a uno spazio pubblico fondamentale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e valorizzando l’identità del nostro territorio. Essere inseriti in una pubblicazione internazionale così prestigiosa conferma la bontà delle scelte progettuali e amministrative intraprese, orientate alla sostenibilità, all’accessibilità e alla rigenerazione urbana. È un risultato che appartiene a tutta la città”.

Con la nuova Piazza Cavour, Scoglitti aggiunge così un nuovo spazio pubblico di qualità, con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo di località turistica e di comunità viva durante tutto l’anno.

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