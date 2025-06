Tacchi, talento e carisma: vuoi diventare una diva del burlesque? Aperte le selezioni in Sicilia

La Sicilia si prepara a vestire i panni della capitale del glamour e dello spettacolo internazionale grazie al burlesque. Charme Productions, compagnia fondata dalla celebre burlesque performer e pin-up model Petite Chérie, ha ufficialmente aperto le selezioni per formare il suo corpo di ballo ufficiale. L’obiettivo? Portare lo charme siciliano nei teatri d’Italia, d’Europa e oltre oceano.

Sette showgirl e due showman saranno scelti attraverso una rigorosa selezione, articolata in due fasi: un pre-casting online e un’audizione dal vivo riservata solo ai candidati ritenuti idonei. I prescelti entreranno a far parte di una compagnia che fonde arte, danza e teatralità in una formula di intrattenimento che unisce l’eleganza del burlesque alla modernità del varietà performativo.

Requisiti da vera star

Non basta saper danzare. Per aspirare a un posto nella compagnia serve talento, carisma e preparazione tecnica: età minima 18 anni, altezza compresa tra 160 e 170 cm, formazione in danza classica, moderna, jazz e tip-tap, disinvoltura sui tacchi alti (per le showgirl), ottime capacità recitative e disponibilità a viaggiare. Gradita anche la conoscenza di almeno una lingua straniera.

Come partecipare

Per candidarsi occorre inviare una mail all’indirizzo inquiries@charmeproductions.net con oggetto “Casting Call Showgirl” o “Casting Call Showman”, specificando nome, cognome ed età. Alla candidatura vanno allegati: una foto intera in bikini o lingerie (solo per le showgirl), curriculum Vitae aggiornato, scheda tecnica con altezza, misure e taglia. I dettagli sul casting finale — data, orario e location — saranno comunicati direttamente ai selezionati della prima fase.

