Maxi sequestro di cocaina a Malta: arrestato un 44enne partito dal Ragusano

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Un’ingente operazione antidroga ha portato all’arresto di un uomo bosniaco-erzegovinese di 44 anni, fermato dopo lo sbarco da un catamarano proveniente dalla Sicilia. Secondo quanto ricostruito da Malta Today, l’uomo sarebbe partito dal Ragusano prima di raggiungere Malta, dove è stato successivamente bloccato dai funzionari doganali.

Il sospetto è nato durante i controlli di routine effettuati appena l’uomo è sbarcato sull’isola. Il comportamento nervoso del passeggero ha insospettito gli agenti della dogana, che hanno richiesto l’intervento immediato della Polizia.

L’uomo è stato accompagnato presso il garage della polizia a Floriana, dove è scattata una perquisizione approfondita del veicolo. All’interno dell’auto, nascosti in un vano centrale appositamente ricavato, sono stati rinvenuti numerosi pacchi contenenti una sostanza sospettata di essere cocaina.

Il quantitativo sequestrato è imponente: circa 35 chilogrammi di droga, per un valore stimato sul mercato illecito di circa 4,5 milioni di euro.

Dopo il sequestro, il 44enne è stato arrestato e posto in stato di fermo. Il caso è stato immediatamente notificato al magistrato Joseph Mifsud, che ha aperto un’inchiesta e nominato i primi atti investigativi.

Successivamente, l’uomo è comparso in tribunale davanti al magistrato Jean Paul Grech, dichiarandosi non colpevole delle accuse a suo carico.

Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto la custodia cautelare presso la struttura penitenziaria di Corradino, mentre proseguono le indagini per ricostruire la rete del traffico internazionale di stupefacenti e verificare eventuali collegamenti con il territorio siciliano.

Fonte e foto: Malta Today

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