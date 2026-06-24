A Vittoria un furto ripreso dalle telecamere in un negozio: identificato uno dei responsabili

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Le immagini delle telecamere di videosorveglianza si sono rivelate decisive per risalire al presunto autore di un furto avvenuto ai danni di un esercizio commerciale di Vittoria. La Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà un uomo di 30 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

L’attività investigativa è stata avviata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria dopo la denuncia presentata dal titolare dell’attività commerciale, che aveva segnalato la sottrazione di un dispositivo cambiamonete contenente circa 250 euro in contanti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’esercizio commerciale riuscendo ad asportare il dispositivo con il denaro custodito al suo interno, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Determinanti per le indagini si sono rivelati gli accertamenti effettuati dalla Polizia e l’analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza presente nell’attività. Gli elementi raccolti hanno consentito agli investigatori di identificare il presunto autore del furto, che avrebbe agito insieme a un complice attualmente non ancora identificato.

Al termine delle attività investigative, il trentenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato.

Le indagini, tuttavia, non si fermano. Gli agenti del Commissariato stanno proseguendo gli accertamenti per risalire all’identità della seconda persona coinvolta nell’episodio e chiarire ogni ulteriore dettaglio della vicenda.

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