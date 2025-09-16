Un’operazione complessa e ad alto rischio ha permesso di salvare la vita a un bambino di 9 anni colpito da una gravissima lesione della trachea. L’intervento, considerato eccezionale, è stato eseguito al Policlinico di Catania con il determinante supporto del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM) di Taormina. Il piccolo paziente presentava una situazione critica […]
Sutera, scoperto un raro polycandelon medievale: eccezionale ritrovamento a Monte San Paolino
16 Set 2025 15:31
Un ritrovamento straordinario arricchisce il patrimonio archeologico della Sicilia: un polycandelon medievale in bronzo, perfettamente integro e con quattro alloggiamenti per lucerne, è stato rinvenuto durante gli scavi in corso a Monte San Paolino, a Sutera (Caltanissetta).
Il manufatto, del diametro di circa 15 centimetri, è costituito da una corona circolare collegata a un nucleo centrale più piccolo mediante quattro barre radianti. Tra i tre alloggiamenti esterni compaiono elementi cruciformi di separazione. In origine, il candeliere era sospeso tramite catenelle, un dettaglio che ne accresce il valore storico e artistico.
Le indagini sono condotte dai Gruppi Archeologici d’Italia sotto la direzione scientifica della Soprintendenza di Caltanissetta, con la collaborazione del Centro regionale per la progettazione e il restauro della Regione Siciliana, guidato da Ferdinando Maurici.
Secondo l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, il ritrovamento sarebbe legato a un occultamento volontario in epoca di pericolo, probabilmente durante l’invasione musulmana del IX secolo.
Il candeliere è stato rinvenuto in un foro ricavato nella roccia gessosa del castello di Sutera, oggi quasi scomparso, accuratamente sigillato con un tappo di malta.
© Riproduzione riservata