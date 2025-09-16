Sutera, scoperto un raro polycandelon medievale: eccezionale ritrovamento a Monte San Paolino

Un ritrovamento straordinario arricchisce il patrimonio archeologico della Sicilia: un polycandelon medievale in bronzo, perfettamente integro e con quattro alloggiamenti per lucerne, è stato rinvenuto durante gli scavi in corso a Monte San Paolino, a Sutera (Caltanissetta).

Il manufatto, del diametro di circa 15 centimetri, è costituito da una corona circolare collegata a un nucleo centrale più piccolo mediante quattro barre radianti. Tra i tre alloggiamenti esterni compaiono elementi cruciformi di separazione. In origine, il candeliere era sospeso tramite catenelle, un dettaglio che ne accresce il valore storico e artistico.

Le indagini sono condotte dai Gruppi Archeologici d’Italia sotto la direzione scientifica della Soprintendenza di Caltanissetta, con la collaborazione del Centro regionale per la progettazione e il restauro della Regione Siciliana, guidato da Ferdinando Maurici.

Secondo l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, il ritrovamento sarebbe legato a un occultamento volontario in epoca di pericolo, probabilmente durante l’invasione musulmana del IX secolo.

Il candeliere è stato rinvenuto in un foro ricavato nella roccia gessosa del castello di Sutera, oggi quasi scomparso, accuratamente sigillato con un tappo di malta.

