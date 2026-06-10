Salva la scuola Santa Teresa di Modica Alta: attivate le nuove prime classi

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Una notizia che va oltre il semplice dato scolastico e assume un forte valore sociale per l’intera comunità di Modica Alta. Il plesso Santa Teresa continuerà infatti a essere un punto di riferimento per famiglie, studenti e territorio grazie all’attivazione, per il prossimo anno scolastico, di una classe prima della scuola primaria e di una classe prima della scuola secondaria di primo grado.

Un risultato accolto con soddisfazione dall’Amministrazione comunale, che vede confermata la presenza di un presidio educativo considerato fondamentale per la vitalità del quartiere e per il futuro del centro storico.

Un segnale concreto per il futuro di Modica Alta

L’attivazione delle nuove classi rappresenta un importante passo avanti nella tutela e nel rilancio delle scuole di prossimità, sempre più chiamate a svolgere un ruolo centrale non solo nella formazione degli studenti, ma anche nella costruzione del tessuto sociale delle comunità.

La conferma delle iscrizioni e delle nuove sezioni consentirà al plesso Santa Teresa di proseguire il proprio percorso educativo, mantenendo viva una realtà scolastica che da anni rappresenta un punto di aggregazione per il quartiere.

La soddisfazione dell’Amministrazione comunale

Il Sindaco Maria Monisteri, l’Assessore alle Politiche Educative Concetta Spadaro e la Presidente del Consiglio Comunale Mariacristina Minardo hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto.

Secondo gli amministratori, la scuola rappresenta molto più di un luogo di apprendimento: è uno spazio di crescita culturale, sociale e civica che contribuisce a mantenere viva una comunità e a rafforzarne le prospettive di sviluppo.

L’attivazione delle nuove classi viene letta anche come un’opportunità per valorizzare ulteriormente il centro storico di Modica, favorendo la presenza delle famiglie e sostenendo il percorso di rilancio dell’intera area.

Decisiva la sinergia tra istituzioni

Determinante per il raggiungimento dell’obiettivo è stata la collaborazione tra Comune, istituzioni scolastiche e Ufficio Scolastico Provinciale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Daniela Mercante per il supporto istituzionale fornito durante il percorso e alla dirigente scolastica Giulia D’Urso, che ha sostenuto con convinzione il progetto di valorizzazione del plesso Santa Teresa.

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