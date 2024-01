Archeologia per tutti. Alla scoperta di Scicli

Dai 12 anni in sù. L’iniziativa è della cooperativa turistica e culturale “Agire” che da anni gestisce i siti culturali del Comune di Scicli. E con essi fa…camminare di pari passo iniziative volte a fare conoscere il territorio, a formare ragazzi, giovani e meno giovani verso nuove conoscenze. “Alla scoperta della Scicli archeologica” è il tema scelto per quattro appuntamenti che si svilupperanno fra il 3 febbraio ed il 3 marzo. Divulgazione dell’archeologia locale attraverso seminari e laboratori didattici, questo il fine dell’iniziativa che sarà curata da professionisti del settore i quali permetteranno un approccio di apprendimento attivo su una materia dai grandi tratti affascinati e curiosi. Non a caso è nata l’idea di creare un momento concreto di avvicinamento all’archeologia ed alla conoscenza dei tanti siti presenti nel territorio, uno fra tutti il Castello dei Tre Cantoni. Scicli, infatti, oltre ad avere nel suo territorio importanti aree arcehologiche, conta diversi giovani che fin da ragazzi si sono appassionati al mondo dell’archeologia e che oggi sono diventati dei seri professionisti impegnati non solo nello studio ma anche in campagne di scavi in importanti aree archeologiche.

C’è una Scicli sotterranea tutta da scoprire. Lo assicurano gli organizzatori di questo laboratorio di archeologia.

“Si potrà riscoprire la cultura locale e ‘toccare con mano’ il nostro passato più remoto – si annuncia così il seminario di quattro giornate – il laboratorio è articolato in quattro incontri che tratteranno varie fasi: dalla preistoria all’epoca tardo antica. Negli incontri verranno mostrate immagini inedite per scoprire insieme, passo passo, ciò che i nostri antenati ci hanno lasciato. Tra gli obiettivi finali di questo percorso vi è quello di suscitare maggiore consapevolezza del patrimonio archeologico che Scicli possiede, riscoprendo luoghi magici e sconosciuti ai molti”.

Il primo incontro si terrà a Scicli il 3 febbraio alle 18:30 e approfondirà il periodo preistorico, per poi continuare il 10 febbraio con il periodo greco-romano e il 17 febbraio con la fase tardo antica. L’ultimo incontro, in programma il 3 marzo, si svolgerà all’aperto. In quell’occasione si potrà “toccare con mano” quanto detto nelle lezioni precedenti.

