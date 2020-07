Superenalotto: con un 5 si porta a casa 26 mila euro - Ragusa Oggi

Superenalotto: con un 5 si porta a casa 26 mila euro

Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 25 luglio è stato centrato un “5” da 26.510,42 euro a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. La giocata fortunata è stata realizzata al Bar Edicola Fratelli Rinaldo di Corso Vittorio Emanuele 77. Il Jackpot, intanto, continua a salire e per il concorso di martedì mette in palio 18,8 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.