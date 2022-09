Sulle tracce della Dea (Hibla). Un tuffo nella storia alla scoperta delle origini

Un tuffo nella storia attraverso una fine ricerca, tra fonti e leggende, per andare "Sulle tracce della Dea". Ieri sera ai giardini iblei lo spettacolo promosso dall'associazione Edrisi, con il patrocinio del Comune di Ragusa e di alcuni sponsor, per andare alla scoperta della dea Hibla. Uno spettacolo che precede di una decina di giorni la nuova edizione del festival degli artisti di strada, Ibla Buskers, che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia.





E quest'anno si va proprio alla ricerca della dea e alla scoperta di alcuni luoghi dove le varie compagnie si esibiranno. Ieri sera, in sold out, lo spettacolo che narra, con immagini, suoni, visual e numerosi attori guidati da Massimo Leggio, le trame più nascoste di una storia che ci riporta nell'abisso del passato.





Come spiegato anche sulla pagina social, è un viaggio all'interno di un "grande contenitore di narrazioni, tra fonti contraddittorie ed indizi da decifrare, in un ammasso indistinguibile di pietrame. Ci siamo affidati a quanti, con sagacia e perseveranza, hanno individuato una traccia fra storia, memoria e leggenda!

Siamo giunti a voi, dopo instancabile ricerca, per offrire in dono una verità nuova e mille altri dubbi ancora…SULLE TRACCE DELLA DEA".