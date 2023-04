Sul “treno” del PNRR per migliorare lo stato sismico della scuola di via Primula al villaggio Jungi

Concluse, da parte dell’ufficio tecnico del Libero Consorzio comunale di Ragusa, le procedure di aggiudicazioni della gara che porterà alla realizzazione dei lavori di miglioramento sismico nella sezione staccata del “Quintino Cataudella” di via Primula dove è ospitato l’Istituto tecnico-economico. Più di tre milioni di euro: è questa la spesa prevista per gli interventi che da tempo erano attesi in un edificio che nel tempo ha manifestato delle criticità, non ultima quella del continuo stato di infiltrazioni di acqua legate, purtroppo, ad una falda acquifera che attraversa questa zona del villaggio Jungi a Scicli. I fondi arrivano dal Piano nazionale di ripresa e risilienza, quel PNRR che sta permettendo di realizzare opere che sarabbero, altrimenti, rimasti per anni al palo.

Parla il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella”, Enzo Giannone, impegnato nella costante ricerca di migliorare lo stato degli immobili in cui sono ospitate le sezioni della sua scuola.

“Si tratta di interventi richiesti da diversi anni e su cui costante è stato il nostro impegno e la nostra sollecitazione all’ente proprietario ovvero l’ex Provincia oggi Libero Consorzio comunale di Ragusa. Ora, utilizzando la possibilità del PNRR ed il finanziamento di poco più di tre milioni di euro, si potrà procedere al miglioramento di una struttura scolastica impoertante per la città di Scicli che ospita 400 studenti. In un’Italia in cui sempre ci si lamenta, ci sembra giusto segnalare che esistono esempi virtuosi di buona amministrazione pubblica. Siamo fortemente soddisfatti del risultato che arriva in tempi in cui si discute tanto della possibilità reale di utilizzare le risorse euroepee del PNRR. Il Libero Consorzio, con l’ufficio dell’ingegnere Sinatra, ha appaltato i lavori per realizzare gli interventi di miglioramento sismico del plesso dell’Istituto tecnico economico del “Quintino Cataudella” di via

Primula al villaggio Jungi.