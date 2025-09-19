Sul litorale costiero sì ed in città no. Non potabile l’acqua nel centro abitato di Scicli ed al villaggio Jungi

L’ordinanza è del sindaco Mario Marino e con essa viene consentito l’uso dell’acqua che arriva dall’acquedotto comunale solo per l’igiene personale. “In caso di contatto con gli alimenti bisogna prima portare l’acqua a ebollizione – spiega il primo cittadino che ha firmato il provvedimento di divieto – l’acqua immessa nell’acquedotto di Scicli e del quartiere Jungi non è potabile. Le analisi eseguite dall’Asp di Ragusa nell’acqua in uscita dal serbatoio del Rosario è stata rilevata una carica di escherichia coli e di batteri coliformi. È consentito l’uso dell’acqua solo per l’igiene personale. In caso di contatto con gli alimenti è necessario procedere alla preventiva bollitura”.

© Riproduzione riservata