Successo per la carovana cremisi del C. R. Scicli e dello Scicli Bruffalori alla “Romagna Cup”

Una carovana composta da 120 persone fra mini atleti, tecnici, dirigenti e qualche genitore. Era partita la scorsa settimana per partecipare alla “Romagna Cup” di Cesenatico organizzata dal Bakia nelle strutture sportive di Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Gatteo. Ha fatto rientro in città e si è portata dietro un doppio successo per i giovanissimi atleti che hanno portato a casa buoni piazzamenti. A Scicli, di ritorno quindi dall’Emilia Romagna, tante le attestazioni di apprezzamento per il lavoro svolto dai tecnici e per l’impegno profuso dai giovani atleti.

L’assessore allo sport Peppe Puglisi parla di meritato successo.

“Basti pensare al secondo posto dei primi calci di Carmelo Ficili o al terzo posto dei pulcini di Giovanni Gentile o al primo posto dei pulcini nel girone argento del duo Falla-Pitrolo, ma sicuramente il risultato più prestigioso è stato quello di lasciare un ricordo indelebile in tutti i partecipanti grandi e piccoli indistintamente – afferma Puglisi – questo alla partenza era l’intento delle due società: riuscire a far trascorrere un’esperienza indimenticabile ai piccoli. E così è stato. L’obiettivo, insomma, è stato centrato. Altri piazzamenti sono il terzo posto nel raggruppamento rame dei Pulcini di Iachininoto e Fortino nonché il quarto posto dei giovanissimi di Pino Rosa sconfitti dal Villafranca che poi ha vinto il torneo senza dimenticare i buoni piazzamenti degli esordienti di Brafa e degli altri giovanissimi di Gambuzza. Siamo contenti che si parla già di una nuova esperienza nel 2024″.