Successo a Scicli per la “Domenica del dono” dedicata ai bambini

Una domenica dedicata ai bambini che hanno potuto scegliere e portare a casa i giochi a loro preferiti. L’iniziativa della Casa delle Donne, in collaborazione con la “Stanza del riuso solidale”, con sede in via Malpighi in un appartamento concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Scicli, è stata accolta con entusiasmo dalle famiglie. E’ la seconda volta per la “Domenica del dono” dedicata ai piccoli. In via Malpighi vengono prima consegnati, da parte delle famiglie donatrici, i giocattoli e comunque oggetti di interesse per i bambini e poi vengono regalati facendo la felicità dei più piccoli.

Per la presidente Melania Carrubba l’iniziativa ha una doppia finalità.

Fare continuare a vivere giocattoli, peluche ed altri oggetti che andrebbero altrimenti buttati nei rifiuti, e fare felici i bambini con un dono e promuovere l’economia circolare con il riuso. “Le Domeniche del dono” sono possibili grazie alla sensibilità di tutta la comunità cittadina che regala ciò che poi l’associazione Casa delle Donne ha la possibilità di ridonare – spiega Melania Carrubba – l’obiettivo non è soltanto quello della solidarietà ma anche quello di promuovere l’economia circolare ed il riuso. L’iniziativa continuerà anche per altre domeniche dedicate alla donazione di accessori, scarpe e tanto altro abbigliamento invernale per tutte le fasce di età. Nel periodo pre-natalizio è intenzione riproporre la domenica dedicata ai giocattoli per la felicità dei più piccoli”.