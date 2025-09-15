Sub scoprono granata in mare a Costa Fenicia: è stata fatta brillare in sicurezza

È stata fatta brillare nel pomeriggio di ieri la granata di fabbricazione inglese rinvenuta al mattino da alcuni sub al largo di Costa Fenicia, zona balneare a quattro chilometri da Scoglitti, in direzione di Gela. L’ordigno era stato rinvenuto ieri mattina da alcuni sommozzatori. I sub lo avevano portato in spiaggia senza avere dapprima alcun sospetto. Poi insieme ad altri bagnanti hanno sospettato che potesse trattarsi di un ordigno e hanno allertato i carabinieri. I militari, a loro volta, hanno interessato il nucleo degli artificieri di Caltanissetta. Nella zona sono intervenuti anche i volontari di Protezione civile di Vittoria, guidati da Giovanni Buonvicino che hanno transennato la zona garantendo la sicurezza dei bagnanti.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17,30, gli artificieri hanno fatto brillare l’ordigno in una buca scavata nella spiaggia, dopo aver fatto allontanare tutti i bagnanti. Gli artificieri hanno accertato che si trattava di una granata di fabbricazione inglese del tipo “a frammentazione” ancora perfettamente funzionante. Hanno collaborato i carabinieri di Scoglitti, la Guardia Costiera, per evitare che nella zona potessero giungere dei sommozzatori o delle imbarcazioni di curiosi e il gruppo comunale di protezione civile 107. Subito dopo, gli artificieri hanno effettuato un intervento di bonifica sulla spiaggia per eliminare le tracce e il materiale rimasto dopo l’esplosione.

