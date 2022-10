Studenti stranieri del progetto Erasmus + ospiti a Comiso. Si tratta di delegazioni studentesche dalla Polonia, dalla Macedonia del nord, dalla Romania e dalla Turchia che studiano per il progetto Erasmus + dedicato all’importanza del sapere gestire le tecnologie digitali, perché anche il mondo dei social network sia sicuro per i giovanissimi.



Oggi, sono stati ospiti dell’aula consiliare del Comune di Comiso e sono stati ricevuti dal Sindaco, Maria Rita Schembari.

“Sono occasioni importanti di confronto, di scambio di esperienze didattiche ed educative diverse dalle quali si può solo crescere. Per i nostri ragazzi, così come per i nostri ospiti, l’opportunità di visitare un paese straniero e di apprezzarne cultura , lingua, tradizioni e quindi aprire la propria mente a prospettive diverse”, dichiara il sindaco.