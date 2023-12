Studenti di Pozzallo a bordo di un sommergibile!

Studenti di Pozzallo a bordo di un sommergibile. E’ stato organizzato un significativo evento per gli studenti delle classi 3A, 3C, 3D, 4C e 4D dell’IIS “G. La Pira” di Pozzallo, appartenenti all’indirizzo Trasporti & Logistica (ex istituto Nautico). Nel corso dei giorni 12 e 13 dicembre, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare il Sommergibile “Scirè”, uno dei più moderni sottomarini della classe U-212-A in servizio presso la Marina Militare italiana.

L’INIZIATIVA

L’iniziativa è iniziata con un cordiale saluto da parte del Comandante della Stazione Marittima, il C.V. Morello, seguito dall’accoglienza del Tenente di Vascello Fattore, che ha condotto un breve briefing introduttivo in una sala convegni, preparando così i ragazzi per la visita all’interno del mezzo. Durante la visita, il Tenente ha guidato gli studenti con maestria, permettendo loro di porre numerose domande e soddisfare le loro curiosità agli operatori dei vari reparti del sommergibile.

Questa visita didattica di notevole valore formativo costituisce una delle molte attività programmate dal loro istituto e si integra efficacemente con il programma curricolare scolastico.