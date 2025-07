Stretta sui tifosi pericolosi: stop agli stadi per due pregiudicati di Vittoria

Il calcio è passione, ma non può diventare rifugio per chi semina violenza. Il Questore di Ragusa ha firmato due provvedimenti di D.A.SPO. “fuori contesto” nei confronti di due individui residenti a Vittoria, già noti alle forze dell’ordine per gravi reati. I destinatari del divieto, un uomo di 37 anni e uno di 23, non sono stati coinvolti in episodi di violenza all’interno di uno stadio, ma le loro condotte pregresse – tra aggressioni e reati legati alla droga – sono bastate per decretare l’allontanamento dagli impianti sportivi di tutta Italia.

I provvedimenti

I provvedimenti, della durata rispettivamente di due anni e uno, impediscono ai due soggetti l’ingresso a qualsiasi evento calcistico, che si tratti di partite professionistiche o amatoriali, sia in Italia che all’estero, incluse le gare della nazionale.

Il provvedimento arriva al termine di un’istruttoria condotta dal Commissariato di Vittoria, in collaborazione con la Divisione Polizia Anticrimine. Entrambi gli individui risultano frequentatori dello stadio comunale di Vittoria e, per i loro precedenti, avrebbero potuto rappresentare un pericolo concreto per l’ordine pubblico durante eventi sportivi.

© Riproduzione riservata