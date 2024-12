Street art e accoglienza: il nuovo murale-messaggio di Noone a Pozzallo

Nel cuore di Pozzallo, una città simbolo del Mediterraneo e delle migrazioni, è comparsa una nuova opera dello street artist NOONE, realizzata nelle ultime ore. Il murale, essenziale ma potente, affronta con delicatezza il tema dell’accoglienza e dell’inclusione.

La scena ritratta mostra un bambino con la maglia azzurra della nazionale italiana, il numero 10 sulla schiena, che tiene per mano un altro bambino con indosso un giubbotto di salvataggio. Insieme camminano verso un cartello che segna l’ingresso in Italia, circondato dalle stelle dell’Unione Europea.

Un messaggio universale

L’opera, ambientata in un luogo strategico come Pozzallo, richiama immediatamente le realtà legate agli sbarchi e ai flussi migratori. Il gesto semplice e umano di un bambino che accoglie e accompagna un coetaneo mette al centro il valore della solidarietà, al di là di qualsiasi confine geografico o politico.

La firma di NOONE

NOONE, artista conosciuto per le sue opere di denuncia sociale e critica silenziosa, continua a mantenere la propria identità avvolta nel mistero, comunicando esclusivamente attraverso i suoi murales e la pagina Instagram @nooneonwalls. La pagina nazionale @streetart.italia, ha segnalato tempestivamente la comparsa dell’opera.

Pozzallo crocevia di storie

Pozzallo non è solo un punto geografico di passaggio, ma un luogo di incontro tra culture, storie e persone. Questo murale sembra voler restituire un’immagine umanizzata e positiva di ciò che l’accoglienza può rappresentare: un ponte tra due mondi, un legame tra chi arriva e chi accoglie.

L’arte come riflessione

L’opera di NOONE invita a riflettere sul ruolo dell’Italia e dell’Europa nella gestione dei fenomeni migratori, lanciando un messaggio di speranza e responsabilità. Un invito a vedere l’umanità prima dei numeri, i volti prima delle statistiche.

Per chi volesse ammirarla dal vivo, il murale si trova nel pieno centro di Pozzallo, facilmente raggiungibile per chi visita la città.

