Straordinaria edizione amarcord del Premio Ragusani nel Mondo. Ieri sera la 25esima cerimonia dinnanzi a migliaia di spettatori con premiati da tutti i continenti. FOTO E VIDEO - Ragusa Oggi

Straordinaria edizione amarcord del Premio Ragusani nel Mondo. Ieri sera la 25esima cerimonia dinnanzi a migliaia di spettatori con premiati da tutti i continenti. FOTO E VIDEO

RAGUSA – Un’edizione amarcord dedicata ai ricordi, perché un quarto di secolo di storia va omaggiato con un viaggio emozionante nel passato. E così, tappa dopo tappa, venticinque anni sono stati rivissuti durante un’intensa serata che ieri ha celebrato il talento ibleo nel mondo. Piazza Libertà a Ragusa è tornata a ospitare il Premio Ragusani nel Mondo che ha festeggiato il suo 25^ compleanno. E lo ha fatto in grande e raffinato stile, messo a punto dall’omonima associazione, presieduta da Franco Antoci e diretta da Sebastiano d’Angelo, insieme ad uno staff che in questi anni è diventato una vera e propria famiglia.

Cinque i nuovi premiati di questa edizione: Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia; Adele Sulsenti, broker assicurativa lungo l’asse Venezuela-Usa; Mario Messina, chirurgo pediatra luminare in Italia e con una forte vocazione al volontariato nei paesi del terzo mondo; Jonathan Cilia Faro, tenore in America; e l’azienda Libretti srl, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti confezionati bio.

Un compleanno speciale, festeggiato con una cerimonia toccante e appassionata, a cui hanno partecipato anche numerosi, più di 45, premiati del passato che giunti dai vari Paesi esteri in cui operano, attraversando i cinque continenti hanno reso Ragusa per una sera l’ombelico del mondo. Momento finale il concerto di Anna Tatangelo, ospite d’eccezione di questa 25esima edizione, arrivato a conclusione di una serata dalle tante testimonianze e dai tanti omaggi a chi ha permesso in tutti questi anni una crescita costante e di qualità dell’appuntamento diventato evento di punta dell’estate iblea. Sul palco hanno così sfilato i prefetti, i sindaci di Ragusa, i presidenti della Provincia e i vescovi della Diocesi che si sono alternati in questi anni e che hanno dato il loro essenziale sostegno allo sviluppo del premio.

Presenti anche le istituzioni, come l’Asp, la Sac e la Camera di commercio del Sud Est Sicilia mentre al premio è arrivato anche il sostegno della Presidenza della Regione Siciliana e della presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio tra Comuni. Tante poi le aziende premiate in qualità di sponsor storici della manifestazione che hanno da sempre dato il loro supporto economico, come Reale Mutua Assicurazione, consortile Ergon, Sud Ricambi, Unicredit, Bcc Pachino, Siet, Simfed, Unicesd e Unipegaso ed ancora Avimed, Iblea Legnami, Gruppo Inventa ed altri partner. Come sempre, a intervallare i vari momenti di premiazione, la colonna sonora del maestro Peppe Arezzo e della sua orchestra, ormai pilastri portanti della manifestazione, ma anche l’esibizione del cantante Lorenzo Licitra.

E a proposito di musica grazie alla presenza del colonnello Massimo Martinelli è stata ricordata la presenza, per ben tre volte al premio negli anni 2009, 2011 e 2017, della Banda dell’Arma dei Carabinieri. Prima dell’avvio della cerimonia c’è stato spazio per due momenti copertina. Il primo dedicato all’eccellenza nello sport con l’associazione No al Doping, e poi la presenza sul palco di tantissimi dei premiati del premio, giunti da tutto il mondo per l’importante traguardo.

Tra loro Nunzio Tumino, Renzo Cirnigliaro, Francesco Senia, Frank Caramagna, Giovanni Cultrera, Frank Susino, Luciano Iacono, Giorgio Tumino, Stefano Giaquinta, Giuseppe Cannata, Alfo Fronterrè, Avis Ragusa, Giovanni Corallo, Chiara Ottaviano, Anna Minardo, Giovanna Biondi, Simone Leggio, Gianstefano Passalacqua, Vincenzo Paradiso, Turi Occhipinti, Dario Dezio, Claudio Scribano, Francesco Failla, Teleiblea, Carlo Alberto Terranova, Ruben Ricca, Giuseppina Torre, Giuseppe Di Falco, Vincenzo Canzonieri, Guglielmo Schininà, Giovanna Guastella, Aurora e Maurizio Licitra, Mabel Causarano, Vito Iannizzotto, Alessia Scarso, Michele Leocata, Claude e Angelo Gulino, Enzo Savarino, Toni Campo, Giorgio Scarso, Luigi Occhipinti.

Spazio anche alla promozione del territorio con il cortometraggio Ragusa Terra Iblea ed ancora alla bellezza e alla moda con la sfilata firmata da Fabrizio Minardo. Una serata riuscitissima, all’insegna della piacevole nostalgia, che non poteva che essere condotta dai volti storici della manifestazione, i giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, che ieri hanno dato l’ennesima prova della loro professionalità ed eleganza. Una serata vissuta in piazza Libertà, gremita dal pubblico giunto anche da fuori provincia, una serata condivisa con la piazza virtuale grazie alla diretta streaming e social che ha coinvolto complessivamente più di 12 mila web spettatori collegati da tutto il mondo.

