Strane luci avvistate nei cieli del ragusano…UFO? O c’è una spiegazione?

Ve lo diciamo subito. Si, c’è una spiegazione. Ieri sera, intorno alle 21.30, alcune persone hanno dichiarato di aver notato alcune strane luci: molto brillanti, disposte in fila, ben visibili. Certo, la fantasia galoppa anche se tendenzialmente le persone ragionevoli cercano sempre di trovare una spiegazione. E una spiegazione, c’è: non erano UFO, ovvero oggetti volanti non identificati: si tratta del sistema di satelliti Starlink, costruiti da Elon Musk.

COS’E’ STARLINK

Mandati in orbita bassa da SpaceX, celebre produttore privato aerospaziale fondato dal visionario Elon Musk, grazie a questo sistema si rende disponibile in praticamente quasi tutto il mondo l’accesso alla connessione Internet satellitare in banda ultra larga a bassa latenza.

Starlink è una costellazione di satelliti, un sistema di migliaia di micro satelliti orbitanti attorno ai 550 chilometri dalla Terra, creato per fornire una connessione internet anche nei luoghi più remoti. E che ogni tanto si materializzano nei cieli d’Italia. Quindi, niente UFO, se mai ieri sera eravate con gli occhi rivolti al cielo.