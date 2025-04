Stefano Donzella, 14 anni, chiamato nella Rappresentativa iblea di basket

Classe 2011, Stefano Donzella è un giovane promettente, punta di diamante della Ciavorella basket. Per i fratelli-coach Santo ed Alberto Carestia è un grande risultato così come per la stessa società di basket sciclitana, fucina di cestisti di grande rilievo. Il giovane atleta Stefano Donzella è stato convocato nella rappresentativa della Provincia di Ragusa che prenderà parte alla fase finale del prestigioso “Trofeo delle Province Sicilia 2024/25”, in programma il 18 ed il 19 aprile a Gela, presso il Palalivatino.

La convocazione nella Rappresentativa provinciale rappresenta un traguardo importante per il giovane atleta sciclitano che conferma la qualità del lavoro svolto all’interno del vivaio della Ciavorella, storica realtà cestistica del territorio.

Il programma della giornata conclusiva del Trofeo prevede due semifinali al mattino:

Ore 10:30 – Provincia di Ragusa vs Caltanissetta-Enna

Ore 12:00 – Provincia di Trapani vs Messina

Nel pomeriggio, spazio alle finali:

Ore 14:00 – Finale 3°/4° posto (tra le perdenti delle semifinali)

Ore 15:30 – Finale 1°/2° posto (tra le vincenti delle semifinali)

