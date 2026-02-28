Stefano De Martino prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027

Una svolta storica per il celebre Festival di Sanremo: Stefano De Martino è stato annunciato come il prossimo conduttore e direttore artistico dell’edizione 2027 della kermesse canora più importante della televisione italiana. La rivelazione, confermata dai principali organi di stampa, è attesa in diretta durante la finale della 76ª edizione del Festival in corso al Teatro Ariston di Sanremo, con un momento simbolico di passaggio di consegne da parte dell’attuale direttore artistico e conduttore Carlo Conti allo stesso De Martino.

La notizia, anticipata dai rumors che si inseguivano da settimane, sarà ufficializzata poco dopo le 23 nella serata conclusiva del Festival; un modo inedito di svelare il nome del successore direttamente davanti a milioni di telespettatori.

Chi è Stefano De Martino

Stefano De Martino è uno dei volti più popolari del piccolo schermo italiano: nato a Torre Annunziata (Napoli) nel 1989, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerino, studiando danza anche al Broadway Dance Center di New York. La grande svolta arriva nel 2009 con la partecipazione e la vittoria nella categoria danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, che lo lancia al grande pubblico.

Negli anni successivi De Martino amplia la sua carriera passando dalla danza alla conduzione televisiva, diventando un volto fisso in programmi di intrattenimento. Oggi è particolarmente noto come conduttore di Affari Tuoi su Rai1, dove ha consolidato ascolti stabili e una forte presenza sul prime time, guadagnandosi la fiducia dell’azienda radiotelevisiva.

Un nuovo Sanremo e un cambio di epoca

La scelta di De Martino per il Festival di Sanremo 2027 rappresenta un significativo cambio generazionale dopo l’era di Carlo Conti, che ha guidato l’evento negli ultimi anni. Per la prima volta nella storia del Festival il nome del conduttore e direttore artistico dell’edizione successiva sarà annunciato in diretta televisiva durante la serata finale della kermesse in corso.

Accanto a De Martino è atteso anche il coinvolgimento di Antonella Clerici, già conduttrice di Sanremo in passato, con un ruolo di primo piano nella conduzione.

La nomina di De Martino segna così una nuova fase per Sanremo, con l’obiettivo di conferire linfa fresca, continuità e rinnovamento a una manifestazione che da decenni è al centro della cultura televisiva e musicale italiana.

