Torna a girare un film in provincia di Ragusa la diva Stefania Sandrelli, che proprio da questa provincia ottenne lo straordinario successo quando Pietro Germi la consacro’, ancora giovanissima, nel film Divorzio all’Italia. Appena qualche giorno fa ha ottenuto a Venezia il leone d’oro alla carriera e adesso torna nell’area iblea per girare un nuovo ennesimo film che sarà prodotto dalla Notorius. Si tratta del film “l’estate più calda”, del regista Matteo Pilati (oggi a pranzo a Punta Secca) , una commedia con protagonisti dei giovani che fanno parte di un gruppo collegato ad un centro parrocchiale di un paesino. Il film sarà trasmesso su Amazon. Appena qualche giorno fa la Sandrelli aveva detto di voler presto chiudere con il mondo del cinema ma, per fortuna, non è ancora arrivata questa scelta definitiva. Tra i protagonisti pare ci sarà anche Nino Frassica almeno secondo le voci che corrono nell’ambiente cinematografico.