Stati generali della Scuola Azzurra UNICEF a Ragusa: rete iblea in prima linea per i diritti dell’infanzia

Si è svolta presso la Sala Conferenze “Dott. Giovanni Molè” del Palazzo della Provincia di Ragusa la riunione degli stati generali della Scuola Azzurra UNICEF iblea, un appuntamento ormai centrale per le istituzioni scolastiche che da anni adottano e promuovono i principi della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nell’ambito del programma portato avanti congiuntamente da UNICEF Italia e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Ad accogliere la rete di docenti, dirigenti scolastiche e studenti è stata la Presidente del Libero Consorzio Comunale, Maria Rita Schembari, mentre i lavori sono stati guidati dalla Dirigente dell’Ambito Territoriale di Ragusa Daniela Mercante e dalla Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Ragusa Elisa Mandarà, specialista del progetto e da anni impegnata nella diffusione della cultura dei diritti in ambito educativo.

Educazione ai diritti e partecipazione attiva: il cuore del Programma Scuola Azzurra

Al centro dell’incontro, coordinato da Tiziana Bellassai, Referente del progetto per l’Ambito ibleo, la presentazione delle linee guida del Programma Scuola Amica UNICEF, con particolare attenzione agli strumenti educativi che orientano le scuole nella corretta applicazione della Convenzione ONU.

Significativa la partecipazione della Consulta Studentesca, rappresentata da Carlotta Incardona e Hazar Trabelsi, presenza che ha posto l’accento sul ruolo essenziale del protagonismo dei bambini e dei ragazzi, cardine del modello UNICEF basato sull’ascolto, sulla libera espressione e sulla partecipazione attiva delle comunità educanti.

La platea ha visto la presenza dei docenti referenti delle numerose scuole iscritte al progetto e di diverse dirigenti scolastiche, tra cui le Prof.sse Romina Bellina, Maria Di Guardo ed Elisa Faraci, che hanno dimostrato ancora una volta la solidità della rete educativa iblea.

UNICEF Ragusa: una rete che educa, collabora e sostiene l’infanzia fragile

Nel suo intervento, Elisa Mandarà ha sottolineato lo straordinario valore della rete iblea, impegnata non solo nella promozione dei diritti, ma anche nelle importanti campagne di solidarietà del Comitato Provinciale, come la recente Campagna Ulivo e la prossima Campagna di Natale.

Attività che, oltre a sostenere i programmi UNICEF nel mondo, educano gli studenti al valore della cittadinanza attiva e della solidarietà.

Parte dell’incontro è stata dedicata anche alla presentazione delle iniziative del 20 novembre – Giornata Mondiale dell’Infanzia, con un focus particolare sul diritto al gioco, allo sport e al tempo libero, sancito dall’articolo 31 della Convenzione.

Le priorità UNICEF per il 2025-2026: educazione, salute mentale, inclusione e clima

UNICEF Italia ha ribadito le quattro priorità globali che guideranno l’azione educativa nel prossimo anno scolastico: Educazione di qualità, Salute mentale e benessere psicosociale, Non discriminazione, con attenzione ai minori rifugiati, migranti e richiedenti asilo, Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale

Un quadro che invita le scuole a costruire ambienti inclusivi, sostenibili e attenti alle fragilità.

Sanaa, la Pigotta contro la violenza sulle donne: il messaggio che unisce diritti e dignità

Sul tavolo dei lavori ha catturato l’attenzione dei presenti una Pigotta inedita, realizzata dalle volontarie Irene Conti ed Elisa Mandarà, dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La Pigotta è stata chiamata Sanaa, nome arabo che significa splendore, nobiltà, evocando idee di salute, pace e dignità, valori universali che uniscono idealmente i diritti dell’infanzia e la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Le scuole della rete Scuola Azzurra UNICEF iblea

Una rete vasta e attiva, composta dagli istituti:

IC “Raffaele Poidomani” Modica – IC “Carlo Amore–Piano Gesù” Modica – IC “Santa Marta–Emanuele Ciaceri” Modica – IC “Antonio Amore” Pozzallo – IC “Giovanni Verga” Comiso – IC “Don Milani” Scicli – IC “Sciascia–Caruano” Scoglitti/Vittoria – IC “Padre Pio da Pietrelcina” Ispica – IC “Crispi–Vetri” Ragusa – IC “Portella della Ginestra” Vittoria – IC “Bufalino” Comiso/Pedalino – IC “Luigi Capuana” Giarratana – IC “Palazzello–Vann’Antò” Ragusa – IC “Berlinguer” Ragusa – IC “Rogasi” Pozzallo – IC “Pirandello” Comiso.

