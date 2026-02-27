Stalking e lesioni personali: 34enne a processo

Atti persecutori e lesioni personali. E’finito a processo un 34enne di Vittoria, che nel 2023, con diversi episodi in gran parte concentrati in un mese, aveva minacciato, picchiato e colpito una ragazza, all’epoca minorenne, con la quale aveva intrattenuto una relazione.

Finita la relazione, secondo l’accusa, aveva iniziato bersagliarla di telefonate, aveva poi cercato di isolarla in un locale pubblico, allontanando da lei le persone che le stavano vicino. L’aveva afferrata per i capelli e strattonata, le aveva dato uno schiaffo, un pugno, le aveva sferrato un calcio per poi stringerle il collo con forza. Lei spaventata lo ha denunciato.

Il processo a carico dell’uomo che è difeso dall’avvocato Enrico Platania è iniziato davanti al giudice monocratico Maria Rabini. La parte offesa si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Giovanni Mangione.









© Riproduzione riservata