Stalker seriale arrestato a Comiso: condannato per minacce all’ex moglie

Continuava a perseguitare l’ex coniuge e per questo è stato arrestato dopo aver violato la misura di avvicinamento. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno arrestato un cittadino tunisino di 34 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

L’uomo, residente a Comiso e con svariati precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio, era già sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori e violazione della misura di avvicinamento nei confronti dell’ex coniuge.

Il provvedimento è scaturito da una condanna definitiva per atti persecutori e minacce aggravate ai danni dell’ex moglie e dei suoi genitori, episodi avvenuti nel 2023 a Pontoglio, in provincia di Brescia.

Dopo la notifica dell’ordine di carcerazione, il 34enne è stato portato nel carcere di Ragusa, dove dovrà scontare una pena di un anno e sette giorni di reclusione.

