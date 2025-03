Stalker pozzallese in carcere: minacce alla ex e danneggiamenti

Continuava a perseguitare l’ex compagna con atteggiamenti di estrema gelosia, minacce e violenze fisiche e anche con l’uso di armi bianche: la vittima, impaurita si era vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita per evitare incontri con l’aggressore. Per un 47enne di Pozzallo, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, è scattato l’arresto eseguito dai carabinieri che hanno condotto l’uomo in carcere.

Le indagini hanno evidenziato come l’uomo, in preda a stati di alterazione dovuti all’uso di stupefacenti, avesse perseguitato la donna. Inoltre, avrebbe minacciato e danneggiato i beni di un altro individuo, ritenuto erroneamente il nuovo compagno dell’ex, prendendo di mira la sua abitazione e la sua auto, infrangendone il parabrezza e forandone gli pneumatici.

Alla luce dei fatti, il Gip del Tribunale di Ragusa ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendola necessaria per la tutela delle vittime.

