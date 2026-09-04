Stadio di Pozzallo, il cantiere è fermo: interrogazione urgente per salvare la stagione sportiva

Il cantiere per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area dello stadio comunale di Pozzallo è ancora fermo. Una situazione che torna a preoccupare in vista dell’imminente avvio della stagione sportiva e che ha spinto il consigliere comunale Giuseppe Giampietro, di Pozzallo in Movimento, a presentare un’interrogazione urgente con risposta scritta e orale rivolta al sindaco Roberto Ammatuna e agli assessori Giannone, Malavita e Scolaro.La vicenda era stata già sollevata pubblicamente lo scorso luglio da Pozzallo in Movimento, che aveva denunciato lo stato del cantiere e il mancato avanzamento dei lavori. A distanza di settimane, secondo quanto evidenziato dal gruppo, la situazione non sarebbe cambiata: l’area all’ingresso dell’impianto sportivo si presenta ancora interessata dagli interventi e il cantiere risulterebbe di fatto abbandonato.Una condizione che preoccupa soprattutto le società sportive e le famiglie pozzallesi. Con l’avvio della nuova stagione agonistica ormai alle porte, infatti, il timore è che l’indisponibilità dello stadio possa costringere ancora una volta le associazioni sportive a disputare allenamenti e partite fuori città, con ulteriori costi e disagi.«Le società sportive pozzallesi hanno perfettamente ragione a lamentare questa situazione – afferma Quintilia Celestri, sostenendo l’iniziativa del consigliere Giampietro –. Non si può pensare che anche in questa stagione siano costrette a giocare fuori da Pozzallo e lontano dal proprio stadio».Per Celestri, la questione non riguarda soltanto l’aspetto economico. «I nostri ragazzi hanno tutto il diritto di “giocare in casa” le loro partite, davanti ai loro tifosi e sommersi dal calore della nostra Città», sottolinea, ricordando che i lavori si erano interrotti prima della pausa estiva e che avrebbero dovuto riprendere nei giorni scorsi. «Invece sono fermi, non si vede anima viva. L’atto ispettivo serve proprio a capire che succederà e soprattutto ad avere tempi certi per il loro completamento».Con l’interrogazione, Giampietro chiede all’amministrazione comunale di chiarire le cause tecniche e amministrative che hanno determinato il blocco del cantiere, verificando anche l’eventuale presenza di contestazioni formali e penali notificate alla ditta appaltatrice.Tra le richieste c’è inoltre quella di portare in Consiglio comunale un cronoprogramma aggiornato, con date certe per la conclusione dei lavori. Per fare piena luce sulla situazione, il consigliere sollecita anche l’immediata convocazione in aula del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del RUP, affinché forniscano una relazione dettagliata sull’andamento dell’intervento e sulle effettive tempistiche necessarie per completare l’opera.Considerata la rilevanza pubblica dell’intervento e l’urgenza legata alla ripresa delle attività sportive, Giampietro ha chiesto che l’interrogazione venga iscritta e discussa nel primo Consiglio comunale utile.Il nodo, per le società sportive e per le famiglie, è ora quello di conoscere tempi certi: capire quando il cantiere potrà ripartire e, soprattutto, quando lo stadio potrà tornare pienamente disponibile per la nuova stagione agonistica.