Modica, sangue nel centro di accoglienza: 28enne fermato per l’omicidio di un connazionale

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Tragedia in un Centro di Accoglienza Straordinario di Modica. Un 28enne di origini egiziane è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di essere gravemente indiziato dell’omicidio di un connazionale. La vittima è stata trovata a terra con una gravissima ferita al cranio. Il fermo è stato successivamente convalidato con la custodia cautelare in carcere.

La chiamata al 112 e l’arrivo dei Carabinieri

È scattato nella tarda mattinata di martedì l’allarme in un Centro di Accoglienza Straordinario di Modica, dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112 per una lite tra due cittadini stranieri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Modica e del Nucleo Operativo e Radiomobile. Al loro arrivo, lo scenario apparso ai militari era drammatico: una persona si trovava a terra, gravemente ferita alla testa, mentre accanto alla vittima era presente un altro uomo, con la maglietta e gli abiti sporchi di sangue.

Il 28enne è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri.

La lite nella stanza e il colpo alla testa

I primi accertamenti e le testimonianze raccolte dagli operatori del centro hanno consentito agli investigatori di ricostruire, in questa fase, la dinamica dell’aggressione.

Secondo quanto emerso, tra i due connazionali sarebbe nato un alterco all’interno di una camera del C.A.S. La discussione sarebbe poi degenerata in uno scontro fisico.

Nel corso della colluttazione, il 28enne, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe colpito il connazionale al capo utilizzando un grosso oggetto contundente. L’oggetto è stato rinvenuto dai Carabinieri nelle vicinanze della vittima ed è stato acquisito nell’ambito degli accertamenti investigativi.

I rilievi del Nucleo Investigativo

Le indagini sono proseguite anche attraverso gli accertamenti tecnici eseguiti sul luogo dell’aggressione.

A supportare i Carabinieri della Compagnia di Modica sono stati i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa, intervenuti per effettuare i rilievi utili alla ricostruzione della vicenda e alla raccolta degli elementi necessari all’inchiesta.

Il 28enne è stato quindi condotto in caserma per gli ulteriori accertamenti e per le procedure di identificazione.

Il fermo per omicidio e il trasferimento in carcere

Al termine delle verifiche, il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della polizia giudiziaria, in quanto gravemente indiziato di essere l’autore dell’omicidio.

Successivamente è stato trasferito nella Casa Circondariale di Ragusa, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nella giornata odierna il fermo è stato convalidato ed è stata applicata nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

Lite in una casa di comunità a Modica, un uomo ucciso: individuato il presunto autore – Ragusa Oggi

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