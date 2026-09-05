Blitz nella movida ragusana: hashish, cocaina e armi sequestrate

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Hashish, cocaina e armi. Sono questi i risultati dei controlli straordinari e mirati della Polizia di Stato nelle zone della movida di Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina, con particolare attenzione a una nota discoteca. Un servizio interforze finalizzato a rafforzare la sicurezza nelle ore serali e notturne e a contrastare i fenomeni di illegalità nelle aree maggiormente frequentate durante la stagione turistica.

All’operazione hanno preso parte gli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Stradale della Questura di Ragusa, supportati da un’unità cinofila della Questura di Catania. In campo anche militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per un dispositivo di controllo coordinato sul territorio.

Hashish e cocaina in auto: sequestrata anche una bilancia di precisione

È stato proprio il supporto dell’unità cinofila a consentire, nell’ambito dei controlli, di individuare un’autovettura sulla quale sono stati effettuati accertamenti. All’interno del mezzo è stata rinvenuta sostanza stupefacente ritenuta pronta per la cessione: gli operatori hanno sequestrato 20 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Per la vicenda, un uomo è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria, mentre un’altra persona è stata segnalata amministrativamente. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti.

Tirapugni e sfollagente: scattano altri sequestri

Nel corso del servizio è stato inoltre individuato un terzo soggetto trovato in possesso di un tirapugni e di uno sfollagente. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati dagli operatori.

Un’altra persona è stata invece segnalata amministrativamente dopo essere stata trovata in possesso di sostanza stupefacente destinata, secondo quanto emerso, all’uso personale.

Il bilancio complessivo dell’attività parla di 23 persone e 9 veicoli sottoposti a controllo. Nel corso dei servizi sono state inoltre contestate 10 violazioni al Codice della Strada.



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