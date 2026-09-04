Incidente al Polo Commerciale di Modica, motociclista soccorso e trasportato in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi al Polo Commerciale di Modica, lungo la strada in direzione Marina di Modica, nei pressi della concessionaria ST Sergio Tumino Modica. Dalle prime informazioni, ancora in fase di verifica, nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto un motociclista. Al momento non è chiaro se siano coinvolti altri veicoli né quale sia l’esatta dinamica del sinistro. Quando sono arrivati i soccorsi, il giovane era in fase di trasferimento sulla barella per essere affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sono al momento note. Sul posto è intervenuta la Polizia, impegnata negli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e stabilire l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi. La notizia è in aggiornamento.